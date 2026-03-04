https://ria.ru/20260304/ukraina-2078366157.html
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв