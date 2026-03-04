Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 04.03.2026 (обновлено: 08:51 04.03.2026)
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаНиколаевская область
 
 
