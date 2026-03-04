https://ria.ru/20260304/ukraina-2078366002.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
