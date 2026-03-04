Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия ВСУ под Киевом в феврале 2022 года уничтожила своих пленных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 04.03.2026
Артиллерия ВСУ под Киевом в феврале 2022 года уничтожила своих пленных
РИА Новости: ВСУ сознательно уничтожили группу из 16 своих пленных в 2022 году

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Артиллерия ВСУ 26-27 февраля 2022 года под Киевом прицельным огнем сознательно уничтожила группу из 16 украинских военнопленных, среди которых была одна женщина, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".
"Принимал участие во взятии аэропорта Гостомель… По пути следования к аэропорту натолкнулись на колонну украинских артиллеристов… Мы их забрали, всех посадили в одну машину… Всего там было 15 мужчин и одна женщина. Среди них там три сержанта и один лейтенант был… Начался обстрел украинскими формированиями. И первой мишенью для них оказалась именно их машина, с их опознавательными знаками. КРАЗ… Весь сосредоточенный огонь был именно на транспорте, в котором находились пленные. Никто из них не выжил... (ВСУ) били по ним, я уверен, целенаправленно… Это было где-то ориентировочно 26-27 февраля 2022 года", - рассказал РИА Новости участник СВО с позывным "Челентано".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
2 марта, 19:06
По словам ветерана, по пути от места пленения украинских военных до аэропорта в Гостомеле он ехал в одной кабине с пленным офицером ВСУ.
"Ехали с ним разговаривали за жизнь. Он тогда не понимал вообще, что происходит. Там плакал сидел за рулем. Я его успокаивал, говорил "всё хорошо, всё нормально, не переживай, передадим сейчас в наши органы, с вами поговорят, будут хорошо с вами обращаться, все хорошо будет", он там успокоился", - сказал оператор БПЛА.
Собеседник агентства отметил, что не сомневается в том, что ВСУ в итоге злонамеренно сосредоточили огонь на автомашине с собственными пленными соотечественниками.
"И знали они точно, что там люди, потому что там же сидели корректировщики их и которые корректировали весь огонь… Конечно, понимали, (что) это их машина. У нас машины были другой расцветки, другой модели машины были. Такие транспортные средства стояли только у них на вооружении. Старые КРАЗики", - заключил пилот-испытатель БПЛА "Овод".
