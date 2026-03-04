МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в Волчанский район Харьковской области неонацистов из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что в результате огневого поражения были уничтожены несколько пунктов временной дислокации националистов вместе с автомобильной техникой и имуществом.