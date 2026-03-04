ВСУ массово переводят в штурмовики солдат, находящихся в госпитале

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинское командование переводит в штурмовики военных, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Артиллеристов 58-й ОМБР ВСУ, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает три-четыре дня", — заявил собеседник агентства.

В последнее время в силовых структурах сообщают о нехватке личного состава в ВСУ . Для восполнения потерь украинское командование, в частности, направляет на передовую пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.

В то же время насильственные действия сотрудников украинских военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах.

При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.