МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинское командование переводит в штурмовики военных, находящихся в госпитале, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Артиллеристов 58-й ОМБР ВСУ, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает три-четыре дня", — заявил собеседник агентства.
В последнее время в силовых структурах сообщают о нехватке личного состава в ВСУ. Для восполнения потерь украинское командование, в частности, направляет на передовую пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
В то же время насильственные действия сотрудников украинских военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах.
При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
