Боевики "Кракена"* отказываются выполнять задачи на ЛБС
Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T06:55:00+03:00
2026-03-04T06:55:00+03:00
2026-03-04T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
украина
россия
