Боевики "Кракена"* отказываются выполнять задачи на ЛБС

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Кракен"* на протяжении нескольких недель отказывался выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и "волонтерских автомобилей", - сказал собеседник агентства.