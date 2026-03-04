Рейтинг@Mail.ru
Боевики "Кракена"* отказываются выполнять задачи на ЛБС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 04.03.2026 (обновлено: 07:00 04.03.2026)
Боевики "Кракена"* отказываются выполнять задачи на ЛБС
Боевики "Кракена"* отказываются выполнять задачи на ЛБС
Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Боевики "Кракена"* отказываются выполнять задачи на ЛБС

РИА Новости: "Кракен" отказывается выполнять задачи на линии соприкосновения

Украинские военнослужащие на военной базе
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Кракен"* на протяжении нескольких недель отказывался выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и "волонтерских автомобилей", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
