В Гуляйполе после освобождения нашли расстрелянных людей, рассказал беженец
06:41 04.03.2026
В Гуляйполе после освобождения нашли расстрелянных людей, рассказал беженец
В Гуляйполе после освобождения нашли расстрелянных людей, рассказал беженец

Гуляйполе Запорожской области
Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Тела расстрелянных мирных жителей находили в подвалах домов после освобождения от ВСУ Гуляйполя в Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что РФ располагает данными о расстреле по меньшей мере 130 человек в Селидово в ДНР. А в Курской области, по его словам, от действий ВСУ погибли минимум 350 мирных жителей, а свыше тысячи получили ранения и увечья.
"Когда мы эвакуировались, нас ребята вывезли, сказали, что вот они заходят и находят много в погребах расстрелянных мирных жителей", - сказал беженец.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Гуляйполе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
