В Гуляйполе после освобождения нашли расстрелянных людей, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Тела расстрелянных мирных жителей находили в подвалах домов после освобождения от ВСУ Гуляйполя в Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.

"Когда мы эвакуировались, нас ребята вывезли, сказали, что вот они заходят и находят много в погребах расстрелянных мирных жителей", - сказал беженец.