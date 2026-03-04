Рейтинг@Mail.ru
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 04.03.2026
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег - РИА Новости, 04.03.2026
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег
Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств,... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег

РИА Новости: комбрига бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В адрес Попко звучат обвинения в организации коррупционных схем, обогащающих его за счет потребностей бригады. Речь идет о хищении средств, предназначенных для обеспечения солдат, а также о манипуляциях с поставками", - рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, помимо коррупции, комбриг прославился как командир, отправляющий своих военнослужащих на верную смерть, игнорируя взвешенные решения, основанные на анализе оперативной обстановки.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва
20 февраля, 17:20
 
