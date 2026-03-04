https://ria.ru/20260304/ukraina-2078356135.html
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег
Комбрига 118-й бригады теробороны ВСУ уличили в хищении солдатских денег
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В адрес Попко звучат обвинения в организации коррупционных схем, обогащающих его за счет потребностей бригады. Речь идет о хищении средств, предназначенных для обеспечения солдат, а также о манипуляциях с поставками", - рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, помимо коррупции, комбриг прославился как командир, отправляющий своих военнослужащих на верную смерть, игнорируя взвешенные решения, основанные на анализе оперативной обстановки.