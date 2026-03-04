ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие 118-й бригады территориальной обороны ВСУ жалуются и обвиняют своего командира бригады Ярослава Попко в разворовывании средств, предназначенных для обеспечения подразделения, и в участии в коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В адрес Попко звучат обвинения в организации коррупционных схем, обогащающих его за счет потребностей бригады. Речь идет о хищении средств, предназначенных для обеспечения солдат, а также о манипуляциях с поставками", - рассказал собеседник агентства.