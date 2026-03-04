Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 04.03.2026
ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке
Украинские военные применили новый вид американского БПЛА при атаке на Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов...
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке

ВСУ впервые применили новый американский БПЛА при атаке на Донецк

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные применили новый вид американского БПЛА при атаке на Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.
В понедельник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили об атаке ВСУ в Донецке с применением БПЛА, при которой были повреждены жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Брянской области дроны ВСУ повредили жилой дом
Вчера, 22:04
"При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet (шершень - ред.). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки", - сказал Садовник.
Он добавил, что данный тип БПЛА может поражать цели на дальности до 145 километров и нести нагрузку около пяти килограммов. Характерное конструктивное отличие от других дронов - киль, руль поворота и толкающий винт, расположенные на хвосте. Этот дрон, по словам эксперта, имеет спутниковую навигацию и возможность программирования автономного маршрута.
"Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины. Ранее данный тип БПЛА уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области", - добавил собеседник агентства.
В июле прошлого года Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat для производства дронов различного типа, включая дальнобойные ударные БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
