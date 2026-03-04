https://ria.ru/20260304/ukmto-2078347328.html
UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно в семи морских милях к востоку от... РИА Новости, 04.03.2026
