UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ
04:24 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ukmto-2078347328.html
UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно в семи морских милях к востоку от... РИА Новости, 04.03.2026
2026
UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ

UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно в семи милях к востоку от берегов ОАЭ

Судно
Судно. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно в семи морских милях к востоку от Эль-Фуджайры на восточном побережье ОАЭ.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в семи морских милях к востоку от Эль-Фуджайры, ОАЭ. Капитан сообщил о попадании в корпус неопознанного снаряда", - говорится в сообщении UKMTO.
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей
03:15
Отмечается, что снаряд повредил стальную обшивку судна, при этом возгорания или подтопления судна не произошло. Экипаж судна не пострадал.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
Заголовок открываемого материала