В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке

В ведомстве рассказали, что несколько лет назад мужчине в драке приятель откусил часть носа. За медицинской помощью он обратился только через несколько недель. С учетом характера повреждения и клинических рекомендаций челюстно-лицевые хирурги Первой Республиканской клинической больницы Удмуртии предложили пациенту выждать период рубцевания тканей. Первое оперативное вмешательство было проведено спустя полгода после травмы. Однако добиться желаемого эстетического и функционального результата на этом этапе не удалось. Поэтому пациент обратился к врачам повторно, следует из релиза.