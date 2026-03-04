Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке
08:53 04.03.2026
В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке
В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке - РИА Новости, 04.03.2026
В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке
Ижевские челюстно-лицевые хирурги помогли мужчине, которому друг в драке откусил часть носа, восстановив его из тканей уха самого же пациента, сообщает минздрав РИА Новости, 04.03.2026
В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке

Ижевские хирурги восстановили часть носа мужчине из тканей его уха

© РИА Новости / Варвара Гертье
© РИА Новости / Варвара Гертье
Операция. Архивное фото
УФА, 4 мар - РИА Новости. Ижевские челюстно-лицевые хирурги помогли мужчине, которому друг в драке откусил часть носа, восстановив его из тканей уха самого же пациента, сообщает минздрав Удмуртии.
В ведомстве рассказали, что несколько лет назад мужчине в драке приятель откусил часть носа. За медицинской помощью он обратился только через несколько недель. С учетом характера повреждения и клинических рекомендаций челюстно-лицевые хирурги Первой Республиканской клинической больницы Удмуртии предложили пациенту выждать период рубцевания тканей. Первое оперативное вмешательство было проведено спустя полгода после травмы. Однако добиться желаемого эстетического и функционального результата на этом этапе не удалось. Поэтому пациент обратился к врачам повторно, следует из релиза.
"В этот раз медики применили другую реконструктивную методику. Челюстно-лицевой хирург Татьяна Вычужанина выполнила перенос участка ушной раковины - комбинированного кожно-хрящевого трансплантата - в область дефекта носа", - говорится в сообщении минздрава Удмуртии.
Операция прошла успешно, анатомическая форма носа, а также его функции были восстановлены, добавили в ведомстве.
