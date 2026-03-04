https://ria.ru/20260304/udary-2078565702.html
Премьер Катара потребовал от Ирана прекратить удары по региону
Премьер Катара потребовал от Ирана прекратить удары по региону - РИА Новости, 04.03.2026
Премьер Катара потребовал от Ирана прекратить удары по региону
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи потребовал немедленного... РИА Новости, 04.03.2026
Премьер Катара потребовал от Ирана прекратить удары по региону
Премьер Катара Аль Тани потребовал от Аракчи прекратить удары по региону