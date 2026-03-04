Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ проигнорировала данные о планах по ЯО для Киева, сообщила дипломат
16:01 04.03.2026
ОБСЕ проигнорировала данные о планах по ЯО для Киева, сообщила дипломат
2026-03-04T16:01:00+03:00
2026-03-04T16:02:00+03:00
ОБСЕ проигнорировала данные о планах по ЯО для Киева, сообщила дипломат

Дипломат Жданова: ОБСЕ проигнорировала данные о планах по передаче ЯО Киеву

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Участники Форума ОБСЕ проигнорировали данные Службы внешней разведки России о планах Лондона и Парижа по передаче Киеву ядерного оружия, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат напомнила, что российская сторона на прошлом пленарном заседании Форума ОБСЕ проинформировала государства-участники об имеющихся у Службы внешней разведки России информации касательно планов Лондона и Парижа "предпринять провокационные шаги в направлении лишения Киева безъядерного статуса". При этом, по ее словам, представляется саморазоблачительным откровение Владимира Зеленского в интервью Sky News 27 февраля, где он заявил, что не прочь заполучить оружие массового уничтожения в борьбе против России.
"Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано", - заявила Жданова на 1129-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД: Лондон и Париж отреагировали на данные о планах по ЯО для Киева
Вчера, 12:31
 
