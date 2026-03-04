ОБСЕ проигнорировала данные о планах по ЯО для Киева, сообщила дипломат

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Участники Форума ОБСЕ проигнорировали данные Службы внешней разведки России о планах Лондона и Парижа по передаче Киеву ядерного оружия, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.