Рейтинг@Mail.ru
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/u6-2078496025.html
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6 7137 прибыл в Международный аэропорт Дубая из Екатеринбурга, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:42:00+03:00
2026-03-04T15:42:00+03:00
в мире
сша
иран
дубай
уральские авиалинии
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152412/16/1524121636_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_453ed60af37c306576b12c9d09410ea9.jpg
https://ria.ru/20260304/reys-2078483888.html
сша
иран
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152412/16/1524121636_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_38f8a0b764c8d0f8b0dafa31806ac625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дубай, уральские авиалинии, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Уральские авиалинии, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая

Вывозной рейс U6 7137 "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Дубай из иллюминатора самолета
Вид на Дубай из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на Дубай из иллюминатора самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6 7137 прибыл в Международный аэропорт Дубая из Екатеринбурга, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.
"Прибыл", - говорится на онлайн-табло дубайского аэропорта. По данным авиагавани, на вывозной рейс в обратном направлении сейчас идет посадка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Победа" запланировала вывозной рейс из Абу-Даби в Москву на 4 марта
Вчера, 15:09
 
В миреСШАИранДубайУральские авиалинииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала