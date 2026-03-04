Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл в аэропорт Дубая

ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6 7137 прибыл в Международный аэропорт Дубая из Екатеринбурга, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.

"Прибыл", - говорится на онлайн-табло дубайского аэропорта. По данным авиагавани, на вывозной рейс в обратном направлении сейчас идет посадка.