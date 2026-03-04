Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/tykva-2078348906.html
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву - РИА Новости, 04.03.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву
Тыква противопоказана при тяжелом диабете, пониженной кислотности желудка и острых заболеваниях ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:50:00+03:00
2026-03-04T04:50:00+03:00
здоровье - общество
общество
питание
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795515012_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_2698cdc365d717b963758e338d22747b.jpg
https://ria.ru/20260226/pitanie-2076787246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795515012_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_a91345f1cc431f73f1a15fa2a547acdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, питание, россия
Здоровье - Общество, Общество, Питание, Россия
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву

РИА Новости: тыква противопоказана при диабете и острых заболеваниях ЖКТ

© Фото : Unsplash/Nick CollinsПорезанная тыква
Порезанная тыква - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Unsplash/Nick Collins
Порезанная тыква . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Тыква противопоказана при тяжелом диабете, пониженной кислотности желудка и острых заболеваниях ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Тыква противопоказана при тяжелом диабете из-за высокого гликемического индекса, при пониженной кислотности желудка и острых ЖКТ-заболеваниях - гастрите, колите", - рассказала Чистик.
По словам врача, стоит избегать употребления тыквы при коликах, вздутии и аллергии.
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть цитрусовые
26 февраля, 04:36
 
Здоровье - ОбществоОбществоПитаниеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала