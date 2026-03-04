https://ria.ru/20260304/tykva-2078348906.html
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву - РИА Новости, 04.03.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву
Тыква противопоказана при тяжелом диабете, пониженной кислотности желудка и острых заболеваниях ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:50:00+03:00
2026-03-04T04:50:00+03:00
2026-03-04T04:50:00+03:00
здоровье - общество
общество
питание
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795515012_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_2698cdc365d717b963758e338d22747b.jpg
https://ria.ru/20260226/pitanie-2076787246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795515012_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_a91345f1cc431f73f1a15fa2a547acdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, питание, россия
Здоровье - Общество, Общество, Питание, Россия
Врач рассказала, кому нельзя есть тыкву
РИА Новости: тыква противопоказана при диабете и острых заболеваниях ЖКТ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Тыква противопоказана при тяжелом диабете, пониженной кислотности желудка и острых заболеваниях ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Тыква противопоказана при тяжелом диабете из-за высокого гликемического индекса, при пониженной кислотности желудка и острых ЖКТ-заболеваниях - гастрите, колите", - рассказала Чистик.
По словам врача, стоит избегать употребления тыквы при коликах, вздутии и аллергии.