18:17 04.03.2026
МИД Турции проводит "телефонную дипломатию" по ситуации на Ближнем Востоке
МИД Турции проводит "телефонную дипломатию" по ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проводит "телефонную дипломатию" с коллегами из ряда стран для обсуждения текущей ситуации в сфере безопасности на... РИА Новости, 04.03.2026
МИД Турции проводит "телефонную дипломатию" по ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан
Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан . Архивное фото
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проводит "телефонную дипломатию" с коллегами из ряда стран для обсуждения текущей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (4 марта) провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Египта, Индонезии, Пакистана и Канады", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе переговоров были всесторонне обсуждены последние события в регионе и текущая обстановка в сфере безопасности.
 
