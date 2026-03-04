https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078552794.html
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2026
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник
МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре после инцидента с ракетой в среду, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком внешнеполитическом... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:08:00+03:00
2026-03-04T18:08:00+03:00
2026-03-04T18:15:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
иран
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078481868.html
турция
анкара (провинция)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), иран, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Иран, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник
РИА Новости: МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой