МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2026
18:08 04.03.2026 (обновлено: 18:15 04.03.2026)
МИД Турции вызвал посла Ирана после инцидента с ракетой, сообщил источник
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре после инцидента с ракетой в среду, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке.
"Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел, где до него были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом", - сообщил собеседник агентства.
По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты
