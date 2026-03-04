Рейтинг@Mail.ru
В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном
00:44 04.03.2026 (обновлено: 01:52 04.03.2026)
В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном
В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовности страны вступить в конфликт вокруг Ирана по просьбе президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, турция, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша
В мире, Турция, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США
В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о готовности вступить в конфликт

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовности страны вступить в конфликт вокруг Ирана по просьбе президента США Дональда Трампа.
"Некоторые утверждения, появившиеся в социальных сетях, такие как "Трамп отдал приказ Турции напасть на Иран", "Турция является частью секретного военного плана против Ирана", "Турция потребовала отмены санкций CAATSA (о противодействии противникам США -ред.), чтобы принять участие в войне против Ирана", не соответствуют действительности", — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Турция обсуждает идеи посредничества по Ирану, заявил Фидан
Вчера, 22:01
В администрации подчеркнули, что подобные публикации являются полностью безосновательными и носят злонамеренный характер.
"Никакой речи о вступлении Турции в войну против Ирана и выдвижении каких-либо условий, включая отмену санкций CAATSA, не ведется", — отметили в администрации президента.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ узнали, сколько конфликт вокруг Ирана может стоить бюджету Турции
Вчера, 12:20
 
В миреТурцияИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
