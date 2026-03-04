В Турции ответили на сообщения о готовности вступить в конфликт с Ираном

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовности страны вступить в конфликт вокруг Ирана по просьбе президента США Дональда Трампа.
"Некоторые утверждения, появившиеся в социальных сетях, такие как "Трамп отдал приказ Турции напасть на Иран", "Турция является частью секретного военного плана против Ирана", "Турция потребовала отмены санкций CAATSA (о противодействии противникам США -ред.), чтобы принять участие в войне против Ирана", не соответствуют действительности", — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В администрации подчеркнули, что подобные публикации являются полностью безосновательными и носят злонамеренный характер.
"Никакой речи о вступлении Турции в войну против Ирана и выдвижении каких-либо условий, включая отмену санкций CAATSA, не ведется", — отметили в администрации президента.