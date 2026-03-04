https://ria.ru/20260304/turtsija-2078507032.html
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет - РИА Новости, 04.03.2026
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет
Правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) представила в парламенте законопроект, который предусматривает запрет доступа к социальным сетям... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:09:00+03:00
2026-03-04T16:09:00+03:00
2026-03-04T16:11:00+03:00
в мире
турция
соцсети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20260208/sotsseti-2072992523.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, соцсети
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет
Reuters: в Турции предложили запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости.
Правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) представила в парламенте законопроект, который предусматривает запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщило агентство Рейтер
.
"Заместитель председателя парламентской группы партии Лейла Шахин Уста заявила, что социальные сети и игровые платформы будут иметь шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законопроектом", - сообщило агентство.
Согласно инициативе, платформы должны будут внедрить механизмы проверки возраста пользователей и ограничить доступ несовершеннолетних к ряду цифровых сервисов. В случае принятия закона компании могут столкнуться с штрафами и другими санкциями за несоблюдение требований, включая ограничение доступа к их сервисам на территории страны.
Законопроект также направлен на усиление защиты детей в интернете и предусматривает дополнительные обязательства для платформ по обеспечению безопасной цифровой среды.