В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) представила в парламенте законопроект, который предусматривает запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщило агентство Рейтер

"Заместитель председателя парламентской группы партии Лейла Шахин Уста заявила, что социальные сети и игровые платформы будут иметь шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законопроектом", - сообщило агентство.

Согласно инициативе, платформы должны будут внедрить механизмы проверки возраста пользователей и ограничить доступ несовершеннолетних к ряду цифровых сервисов. В случае принятия закона компании могут столкнуться с штрафами и другими санкциями за несоблюдение требований, включая ограничение доступа к их сервисам на территории страны.