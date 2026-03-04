Рейтинг@Mail.ru
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет
16:09 04.03.2026 (обновлено: 16:11 04.03.2026)
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет
в мире
турция
соцсети
турция
в мире, турция, соцсети
В мире, Турция, Соцсети
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) представила в парламенте законопроект, который предусматривает запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщило агентство Рейтер.
"Заместитель председателя парламентской группы партии Лейла Шахин Уста заявила, что социальные сети и игровые платформы будут иметь шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законопроектом", - сообщило агентство.
Согласно инициативе, платформы должны будут внедрить механизмы проверки возраста пользователей и ограничить доступ несовершеннолетних к ряду цифровых сервисов. В случае принятия закона компании могут столкнуться с штрафами и другими санкциями за несоблюдение требований, включая ограничение доступа к их сервисам на территории страны.
Законопроект также направлен на усиление защиты детей в интернете и предусматривает дополнительные обязательства для платформ по обеспечению безопасной цифровой среды.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
8 февраля, 11:37
 
В миреТурцияСоцсети
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
