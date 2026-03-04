В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке туров на Ближний Восток является понятной и своевременной мерой, но грозит туроператорам значительными убытками, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.

"Ограничения на реализацию комплексного турпродукта в страны Ближнего Востока на данный момент - понятная и своевременная мера, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта и постоянные атаки на территорию государств, где отдыхают российские туристы", - цитирует РСТ директора туроператора Space Travel, члена правления РСТ Артура Мурадяна

В союзе напомнили, что туроператор обязан вернуть полную стоимость турпродукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах.

"Аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров", - рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Он пояснил, что направление является дорогим, а средний чек высоким. Вопрос же оперативного возврата денег от отелей и перевозчиков не представляется возможным.

Как отмечает Мурадян, направление ОАЭ в зимний сезон занимает 30% от объема отправляемых туристов. "Поэтому туроператорам придется тяжело, и без поддержки Минэкономразвития, которое находится в тесном контакте с туротраслью, нам не обойтись", - сказал он.