В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
11:18 04.03.2026
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ

РСТ: приостановка туров на Ближний Восток грозит туроператорам убытками

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТабло вылетов в московском аэропорту Шереметьево
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке туров на Ближний Восток является понятной и своевременной мерой, но грозит туроператорам значительными убытками, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
Минэкономразвития России во вторник после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ
3 марта, 20:04
3 марта, 20:04
"Ограничения на реализацию комплексного турпродукта в страны Ближнего Востока на данный момент - понятная и своевременная мера, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта и постоянные атаки на территорию государств, где отдыхают российские туристы", - цитирует РСТ директора туроператора Space Travel, члена правления РСТ Артура Мурадяна.
В союзе напомнили, что туроператор обязан вернуть полную стоимость турпродукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах.
"Аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров", - рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.
Он пояснил, что направление является дорогим, а средний чек высоким. Вопрос же оперативного возврата денег от отелей и перевозчиков не представляется возможным.
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток
28 февраля, 21:53
28 февраля, 21:53
Как отмечает Мурадян, направление ОАЭ в зимний сезон занимает 30% от объема отправляемых туристов. "Поэтому туроператорам придется тяжело, и без поддержки Минэкономразвития, которое находится в тесном контакте с туротраслью, нам не обойтись", - сказал он.
Мохов в то же время заметил, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса об использовании туроператорами своих фондов персональной ответственности в "Турпомощи", чтобы предотвратить финансовые проблемы компаний.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке
2 марта, 10:17
2 марта, 10:17
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
