https://ria.ru/20260304/turizm-2078404863.html
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ
Рекомендация Минэкономразвития о приостановке туров на Ближний Восток является понятной и своевременной мерой, но грозит туроператорам значительными убытками,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:18:00+03:00
2026-03-04T11:18:00+03:00
2026-03-04T11:18:00+03:00
ближний восток
оаэ
россия
артур мурадян
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003270_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0a6651d3dc1823a2c8b370ff8c01e6f5.jpg
https://ria.ru/20260303/tury-2078299368.html
https://ria.ru/20260228/turoperatory-2077529477.html
https://ria.ru/20260302/poteri-2077804513.html
ближний восток
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003270_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d8a04c59d4701eb47d1bfcfb30936ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, оаэ, россия, артур мурадян, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана, общество
Ближний Восток, ОАЭ, Россия, Артур Мурадян, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана, Общество
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ
РСТ: приостановка туров на Ближний Восток грозит туроператорам убытками
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке туров на Ближний Восток является понятной и своевременной мерой, но грозит туроператорам значительными убытками, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
Минэкономразвития России
во вторник после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ
), Оман
, Кувейт
, Бахрейн
, Катар
и Саудовскую Аравию
.
"Ограничения на реализацию комплексного турпродукта в страны Ближнего Востока
на данный момент - понятная и своевременная мера, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта и постоянные атаки на территорию государств, где отдыхают российские туристы", - цитирует РСТ
директора туроператора Space Travel, члена правления РСТ Артура Мурадяна
.
В союзе напомнили, что туроператор обязан вернуть полную стоимость турпродукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах.
"Аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров", - рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.
Он пояснил, что направление является дорогим, а средний чек высоким. Вопрос же оперативного возврата денег от отелей и перевозчиков не представляется возможным.
Как отмечает Мурадян, направление ОАЭ в зимний сезон занимает 30% от объема отправляемых туристов. "Поэтому туроператорам придется тяжело, и без поддержки Минэкономразвития, которое находится в тесном контакте с туротраслью, нам не обойтись", - сказал он.
Мохов в то же время заметил, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса об использовании туроператорами своих фондов персональной ответственности в "Турпомощи", чтобы предотвратить финансовые проблемы компаний.