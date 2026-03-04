https://ria.ru/20260304/turistka-2078509528.html
Российская туристка рассказала о ночных атаках в ОАЭ
Российская туристка Мария рассказала РИА Новости о нынешней ситуации и ночных атаках в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, где она находится в ожидании своего... 04.03.2026
США, Иран, Рас-эль-Хайма (эмират), Военная операция США и Израиля против Ирана
АБУ-ДАБИ, 4 мар - РИА Новости. Российская туристка Мария рассказала РИА Новости о нынешней ситуации и ночных атаках в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, где она находится в ожидании своего рейса домой.
"У нас тут только вчера ночью были слышны четыре громких хлопка, ближе к вечеру летают истребители. В целом обстановка в отеле спокойная, быстро решают вопросы по продлению номеров", - сообщила россиянка.
Важной проблемой для туристов из РФ
остаются сдвиги в графиках полетов, добавила Мария.
"У нас туроператор Fun&Sun, ждём от них сообщения по вылету. Общались с другими отдыхающими, кто должен был вылететь 2 и 3 марта — они также пока в ожидании", - сказала собеседница агентства.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
