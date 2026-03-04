Российская туристка рассказала о ночных атаках в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 4 мар - РИА Новости. Российская туристка Мария рассказала РИА Новости о нынешней ситуации и ночных атаках в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, где она находится в ожидании своего рейса домой.

"У нас тут только вчера ночью были слышны четыре громких хлопка, ближе к вечеру летают истребители. В целом обстановка в отеле спокойная, быстро решают вопросы по продлению номеров", - сообщила россиянка.

Важной проблемой для туристов из РФ остаются сдвиги в графиках полетов, добавила Мария.

"У нас туроператор Fun&Sun, ждём от них сообщения по вылету. Общались с другими отдыхающими, кто должен был вылететь 2 и 3 марта — они также пока в ожидании", - сказала собеседница агентства.