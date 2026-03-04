В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта.

Официальное обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю рассмотреть возможность проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке цветочной продукции, оценить уровень концентрации и наличие доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, провести проверку наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в его адрес поступают обращения граждан, в которых говорится о существенном повышении стоимости цветов накануне 8 марта.

"До праздника осталась ещё почти неделя, а тюльпаны в рознице уже продают дороже трёхсот рублей за штуку, и, если не принять меры, то они подорожают ещё больше", – отметил он.

По словам лидера партии, небольшие букеты уже стоят около трех тысяч рублей, а если покрупней - то пять, 10 тысяч рублей и больше.

"Да при таких ценах для многих россиян цветы на 8 марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь… С точки зрения здравого смысла, они могли бы снизить цены, поставить на рынок другие объёмы. Но бизнес пошёл другим путём, решив "не заморачиваться" с большими партиями", – добавил Миронов.

Он подчеркнул, что призывает ФАС решить проблему завышения цен на цветы.