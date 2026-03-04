Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/tsvety-2078347659.html
В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта
В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта - РИА Новости, 04.03.2026
В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:29:00+03:00
2026-03-04T04:29:00+03:00
сергей миронов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813414536_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_caf4cefed3709f56299974995e443602.jpg
https://ria.ru/20260304/podarok-2078344382.html
https://ria.ru/20260302/t-bank-2077932675.html
https://ria.ru/20250312/rozy-2004446818.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813414536_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_ca228d33b90da233714d2881330727c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей миронов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, общество
Сергей Миронов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта

РИА Новости: Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Продажа цветов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта.
Официальное обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.
Вручение подарка - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта
03:42
"Предлагаю рассмотреть возможность проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке цветочной продукции, оценить уровень концентрации и наличие доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, провести проверку наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в его адрес поступают обращения граждан, в которых говорится о существенном повышении стоимости цветов накануне 8 марта.
"До праздника осталась ещё почти неделя, а тюльпаны в рознице уже продают дороже трёхсот рублей за штуку, и, если не принять меры, то они подорожают ещё больше", – отметил он.
По словам лидера партии, небольшие букеты уже стоят около трех тысяч рублей, а если покрупней - то пять, 10 тысяч рублей и больше.
Цветы - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Т-Банк: в 2026 году чек на цветы перед 8 Марта вырастет на 34%
2 марта, 16:10
"Да при таких ценах для многих россиян цветы на 8 марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь… С точки зрения здравого смысла, они могли бы снизить цены, поставить на рынок другие объёмы. Но бизнес пошёл другим путём, решив "не заморачиваться" с большими партиями", – добавил Миронов.
Он подчеркнул, что призывает ФАС решить проблему завышения цен на цветы.
"Многочисленные цветочные магазины в крупных городах – это верхушка айсберга. Рынок цветов уже давно поделён между ограниченным кругом крупных компаний – экспортёров и отечественных производителей, которые, кстати, в основном пользуют импортный посадочный материал. Здесь наблюдаются все признаки монополии, а значит, контролем за ценами на цветы должен заниматься ФАС России", – подытожил политик.
Розы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы
12 марта 2025, 06:39
 
Сергей МироновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала