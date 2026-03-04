Рейтинг@Mail.ru
Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/tsvetenie-2078348732.html
Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения
Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения - РИА Новости, 04.03.2026
Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения
Снежная зима и холода могут немного отсрочить начало сезона цветения, но решающую роль в этом процессе играет весенняя погода, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:47:00+03:00
2026-03-04T04:47:00+03:00
общество
здоровье - общество
аллергия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856175737_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2748734f124367b7acfcefa7866298f5.jpg
https://ria.ru/20260301/vrach-2077611741.html
https://ria.ru/20260225/skvortsova-2076719952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856175737_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_437d47f7bdad39f5e4818bf8e6bd288a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, аллергия, россия
Общество, Здоровье - Общество, Аллергия, Россия
Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения

РИА Новости: морозы могут отсрочить начало сезона цветения

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЗаснеженные деревья
Заснеженные деревья - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Заснеженные деревья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Снежная зима и холода могут немного отсрочить начало сезона цветения, но решающую роль в этом процессе играет весенняя погода, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
По словам специалиста, большое количество снега и низкие температуры сами по себе не защищают от начала сезона, а лишь задерживают прогрев почвы и выход растений из зимнего покоя. Основной фактор, влияющий на сроки пыления – это температура воздуха весной.
Аллергия - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Врач рассказал, как выявить аллергию на холод
1 марта, 10:21
"Если весна холодная и затяжная, начало цветения деревьев (ольхи, орешника, берёзы) может сместиться на 1–2 недели относительно средних многолетних сроков", - пояснила Алена Бондаренко.
Врач предупредила, что при резком наступлении устойчивого тепла после снежной зимы растения быстро проходят сезонные этапы развития. В таком случае цветение может начаться синхронно у нескольких видов аллергенных растений, что субъективно будет восприниматься как "агрессивный" старт сезона.
"Получается, что влажность и снежность зимы не так влияет на активность пыления, как средняя температура весной и отсутствие поздних заморозков во время формирования бутонов, почек. Если весна будет холодная – период пыления немного задержится, на 1-2 недели. Если быстро наступит теплая весна, сезон может начаться резко и интенсивно", - отметила аллерголог.
По ее словам, также имеют значения колебания по количеству осадков. Например, при дождливой весне цветение может переноситься легче из-за быстрого оседания пыльцы из воздуха на землю.
Вакцинация ребенка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
25 февраля, 18:26
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАллергияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала