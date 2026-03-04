Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения

ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Снежная зима и холода могут немного отсрочить начало сезона цветения, но решающую роль в этом процессе играет весенняя погода, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

По словам специалиста, большое количество снега и низкие температуры сами по себе не защищают от начала сезона, а лишь задерживают прогрев почвы и выход растений из зимнего покоя. Основной фактор, влияющий на сроки пыления – это температура воздуха весной.

"Если весна холодная и затяжная, начало цветения деревьев (ольхи, орешника, берёзы) может сместиться на 1–2 недели относительно средних многолетних сроков", - пояснила Алена Бондаренко.

Врач предупредила, что при резком наступлении устойчивого тепла после снежной зимы растения быстро проходят сезонные этапы развития. В таком случае цветение может начаться синхронно у нескольких видов аллергенных растений, что субъективно будет восприниматься как "агрессивный" старт сезона.

"Получается, что влажность и снежность зимы не так влияет на активность пыления, как средняя температура весной и отсутствие поздних заморозков во время формирования бутонов, почек. Если весна будет холодная – период пыления немного задержится, на 1-2 недели. Если быстро наступит теплая весна, сезон может начаться резко и интенсивно", - отметила аллерголог.