В Китае призвали возобновить переговоры по ситуации вокруг Ирана
Китай внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана, призывает к прекращению военных действий и возобновлению переговоров, заявил на пресс-конференции в среду... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:25:00+03:00
2026-03-04T08:25:00+03:00
2026-03-04T08:30:00+03:00
Циньцзянь: Китай призывает к прекращению военных действий на Ближнем Востоке