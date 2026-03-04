В Китае призвали возобновить переговоры по ситуации вокруг Ирана

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана, призывает к прекращению военных действий и возобновлению переговоров, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель 4-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

Он подчеркнул, что "Китай призывает немедленно прекратить военные действия, не допустить дальнейшей эскалации ситуации, возобновить диалог и переговоры, чтобы обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке".