В Китае призвали возобновить переговоры по ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
08:25 04.03.2026 (обновлено: 08:30 04.03.2026)
В Китае призвали возобновить переговоры по ситуации вокруг Ирана
Китай внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана, призывает к прекращению военных действий и возобновлению переговоров, заявил на пресс-конференции в среду...
в мире
китай
иран
военная операция сша и израиля против ирана
пекин
всекитайское собрание народных представителей
в мире, китай, иран, военная операция сша и израиля против ирана, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае призвали возобновить переговоры по ситуации вокруг Ирана

Циньцзянь: Китай призывает к прекращению военных действий на Ближнем Востоке

Флаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана, призывает к прекращению военных действий и возобновлению переговоров, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель 4-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.
"Китай внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана. Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана необходимо в полной мере уважать", - заявил Лоу Циньцзянь в преддверии открытия парламентской сессии.
Он подчеркнул, что "Китай призывает немедленно прекратить военные действия, не допустить дальнейшей эскалации ситуации, возобновить диалог и переговоры, чтобы обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке".
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР – ред.) 14-го созыва откроется в Пекине 5 марта и завершится во второй половине дня 12 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
В миреКитайИранВоенная операция США и Израиля против ИранаПекинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
