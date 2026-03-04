https://ria.ru/20260304/trevoga-2078342558.html
В Оренбуржье объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбуржье объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
В Оренбуржье объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:18:00+03:00
2026-03-04T03:18:00+03:00
2026-03-04T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Безопасность
В Оренбуржье объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников