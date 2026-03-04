https://ria.ru/20260304/treskunov-2078540254.html
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории - РИА Новости, 04.03.2026
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории
Признанный иностранным агентом в РФ и уехавший из страны актер Семен Трескунов* зарабатывает на шоу про российское кино для русскоязычной аудитории, в качестве... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:37:00+03:00
2026-03-04T17:37:00+03:00
2026-03-04T17:38:00+03:00
культура
россия
татьяна лазарева
михаил шац
семен трескунов (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977268897_564:100:2164:1000_1920x0_80_0_0_1909f7980e79fd55c34655e541d36515.jpg
https://ria.ru/20260304/inoagent-2078349814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977268897_68:0:2549:1861_1920x0_80_0_0_be94c160173eb687c9cff793b6754e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна лазарева, михаил шац, семен трескунов (актер)
Культура, Россия, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Семен Трескунов (актер)
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории
РИА Новости: уехавший из РФ Трескунов зарабатывает на шоу про российское кино