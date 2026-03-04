Рейтинг@Mail.ru
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:37 04.03.2026 (обновлено: 17:38 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/treskunov-2078540254.html
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории - РИА Новости, 04.03.2026
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории
Признанный иностранным агентом в РФ и уехавший из страны актер Семен Трескунов* зарабатывает на шоу про российское кино для русскоязычной аудитории, в качестве... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:37:00+03:00
2026-03-04T17:38:00+03:00
культура
россия
татьяна лазарева
михаил шац
семен трескунов (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977268897_564:100:2164:1000_1920x0_80_0_0_1909f7980e79fd55c34655e541d36515.jpg
https://ria.ru/20260304/inoagent-2078349814.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977268897_68:0:2549:1861_1920x0_80_0_0_be94c160173eb687c9cff793b6754e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна лазарева, михаил шац, семен трескунов (актер)
Культура, Россия, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Семен Трескунов (актер)
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории

РИА Новости: уехавший из РФ Трескунов зарабатывает на шоу про российское кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСемен Трескунов*
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Семен Трескунов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Признанный иностранным агентом в РФ и уехавший из страны актер Семен Трескунов* зарабатывает на шоу про российское кино для русскоязычной аудитории, в качестве гостей приглашает российских звезд-иноагентов, выяснило РИА Новости.
В своих соцсетях Трескунов* сообщает, что создал проект в партнерстве с другой иммигранткой из России Екатериной Писаревой. Ток-шоу выходит на немецком видеохостинге для русскоязычной аудитории. Просмотр передачи доступен только по платной подписке стоимостью 165-180 евро за год.
В шоу уже приняли участие телеведущая Татьяна Лазарева*, актриса Рина Гришина, комик Антон Пикули*, дочь Лазаревой и Михаила Шаца* Соня Шац.
Ранее на Трескунова* завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
Вчера, 05:03
 
КультураРоссияТатьяна ЛазареваМихаил ШацСемен Трескунов (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала