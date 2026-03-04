На актера Трескунова* завели уголовное дело

Прокуратура установила, что признанный иностранным агентом Трескунов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, однако с ноября 2025 года, находясь за пределами России, он продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.