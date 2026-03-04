Рейтинг@Mail.ru
На актера Трескунова* завели уголовное дело
12:26 04.03.2026 (обновлено: 12:55 04.03.2026)
На актера Трескунова* завели уголовное дело
Уголовное дело завели на признанного иностранным агентом в РФ актера Семена Трескунова* за нарушения порядка своей деятельности, сообщили в прокуратуре Москвы. РИА Новости, 04.03.2026
На актера Трескунова* завели уголовное дело

Семен Трескунов*
Семен Трескунов*. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на признанного иностранным агентом в РФ актера Семена Трескунова* за нарушения порядка своей деятельности, сообщили в прокуратуре Москвы.
"Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Семена Трескунова*... Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Трескунова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе MAX.
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
Вчера, 05:03
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
Вчера, 05:03
Прокуратура установила, что признанный иностранным агентом Трескунов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, однако с ноября 2025 года, находясь за пределами России, он продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Согласно данным столичных судов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Трескунова* ранее штрафовали четырежды - за неуказание плашки иностранного агента в публикациях в интернете и неподачу отчета.
Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Виктор Блажеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ректор МГЮА объяснил, почему в реестре иноагентов появляются блогеры
Вчера, 00:01
 
ПроисшествияМоскваРоссияУкраина
 
 
