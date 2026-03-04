https://ria.ru/20260304/tramp-2078610936.html
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10 - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
Президент США Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав, что она продолжится. РИА Новости, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10 и пообещал продолжить