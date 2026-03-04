Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10 - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/tramp-2078610936.html
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10 - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
Президент США Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав, что она продолжится. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:33:00+03:00
2026-03-04T23:33:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070644655_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcc818c57e5624569e3a18ac68162083.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078609631.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10

Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10 и пообещал продолжить

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав, что она продолжится.
"Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать", - сказал Трамп в Белом доме о ходе атаки на Иран.
По словам президента США, в мире якобы поддерживают действия Штатов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Вчера, 23:21
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала