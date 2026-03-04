Рейтинг@Mail.ru
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/tramp-2078610167.html
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране
Президент США Дональд Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения для провоцирования вооруженного восстания... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:24:00+03:00
2026-03-04T23:24:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
каролин левитт
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076224975_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c17c3d4ed2c37c66f65c0d8d64573abf.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078609631.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078609157.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076224975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d22b07a2e645bf0ac91389f6c1ba51e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, каролин левитт, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране

Левитт: Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в операции в Иране

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения для провоцирования вооруженного восстания в Иране, сообщения СМИ о подобном ложны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В среду телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного чиновника о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Вчера, 23:21
"Я могла бы прокомментировать тот факт, что президент провел множество телефонных переговоров с партнерами, союзниками и лидерами в ближневосточном регионе. Он действительно говорил с курдскими лидерами о нашей базе, которая находится на севере Ирака. Но что касается любого сообщения, предполагающего, что президент согласился с подобным планом, то оно является абсолютно ложным и не должно было быть написано", - ответила она на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Трамп подобный вариант.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
Вчера, 23:15
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампКаролин ЛевиттЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала