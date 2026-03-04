https://ria.ru/20260304/tramp-2078610167.html
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране
Президент США Дональд Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения для провоцирования вооруженного восстания... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
каролин левитт
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076224975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d22b07a2e645bf0ac91389f6c1ba51e9.jpg
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
