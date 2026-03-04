Рейтинг@Mail.ru
04.03.2026

Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране
23:23 04.03.2026
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране
Президент США Дональд Трамп связался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его о ходе американских военных операций в Иране,... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
сша
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
франция
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране

ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп связался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его о ходе американских военных операций в Иране, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на окружение лидера Франции.
"Трамп связался сегодня вечером с Эммануэлем Макроном, чтобы проинформировать того о "состоянии военных операций, проводимых в настоящий момент Соединенными Штатами в Иране", - говорится в материале.
Макрон также поднял в разговоре тему ситуации в Ливане, передает телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп
