https://ria.ru/20260304/tramp-2078609923.html
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране
Президент США Дональд Трамп связался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его о ходе американских военных операций в Иране,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:23:00+03:00
2026-03-04T23:23:00+03:00
2026-03-04T23:23:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10d3c3e60a3146c291bb2d28d7779b5.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078609639.html
иран
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f669a054be1f7f2228bacf2513b18d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране
BFMTV: Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране