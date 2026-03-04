https://ria.ru/20260304/tramp-2078609639.html
Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп
Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп - РИА Новости, 04.03.2026
Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана развивается хорошо. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:21:00+03:00
2026-03-04T23:21:00+03:00
2026-03-04T23:26:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире
дональд трамп
сша
военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире, дональд трамп
