Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп
23:21 04.03.2026 (обновлено: 23:26 04.03.2026)
Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана развивается хорошо.
Операция США против Ирана развивается хорошо, утверждает Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана развивается хорошо.
"У нас всё идёт очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране
© 2026 МИА «Россия сегодня»
