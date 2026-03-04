ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы достигли огромного прогресса в операции против Ирана.
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы достигли огромного прогресса в операции против Ирана. РИА Новости, 04.03.2026
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото