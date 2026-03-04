Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
23:21 04.03.2026 (обновлено: 23:34 04.03.2026)
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы достигли огромного прогресса в операции против Ирана. РИА Новости, 04.03.2026
иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, дональд трамп
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Дональд Трамп

Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы достигли огромного прогресса в операции против Ирана.
"Полагаю, я вправе утверждать — и вы сами в этом убеждаетесь — что мы наблюдаем огромный прогресс", - сказал Трамп во время круглого стола в Белом доме, комментируя ситуацию с военными действиями против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США.
Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране
