Трамп примет участие в саммите глав 12 латиноамериканских государств

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предстоящих выходных примет в Майами глав 12 латиноамериканских государств, которые прибудут для участия в региональном саммите, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В эти выходные, в субботу, президент (Трамп – ред.) будет рад принять в Майами, штат Флорида, глав государств 12 стран Западного полушария. Цель этого нового латиноамериканского саммита - содействие свободе, безопасности и процветанию в нашем регионе", - сказала Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
По сообщению журнала National Interest, саммит в Майами получил название "Щит Америк" (Shield of the Americas Summit). Список приглашённых включает президентов Хавьера Милея из Аргентины, Найиба Букеле из Сальвадора, Даниэля Нобоа из Эквадора, Сантьяго Пенью из Парагвая и Родриго Чавеса из Коста-Рики. Также во встрече примут участие избранные президенты Чили Хосе Антонио Каст и Коста-Рики Лаура Фернандес.
