Трамп примет участие в саммите глав 12 латиноамериканских государств

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предстоящих выходных примет в Майами глав 12 латиноамериканских государств, которые прибудут для участия в региональном саммите, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.