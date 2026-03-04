Рейтинг@Mail.ru
Трамп почтит память погибших в Иране военных, заявили в Белом дом - РИА Новости, 04.03.2026
22:23 04.03.2026
Трамп почтит память погибших в Иране военных, заявили в Белом дом
Трамп почтит память погибших в Иране военных, заявили в Белом дом - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп почтит память погибших в Иране военных, заявили в Белом дом
Президент США Дональд Трамп собирается принять участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
Трамп почтит память погибших в Иране военных, заявили в Белом дом

Левитт: Трамп почтит память погибших в ходе иранской операции военных

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается принять участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп намерен присутствовать на церемонии репатриации тел этих американских героев, чтобы разделить скорбь с их семьями. Насколько мне известно, министерство войны сейчас работает над графиком репатриации", - сказала Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Белом доме не стали комментировать красное пятно на шее Трампа
Вчера, 21:36
На сегодняшний день официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Ранее Пентагон раскрыл имена четырех погибших военнослужащих, среди которых оказались 35-летний Коди Хорк, 42-летний Ноа Титьенсе, 39-летняя Николь Амор и Деклан Коади, которому было всего 20 лет.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
Вчера, 22:03
 
В миреИранСШАИзраильКаролин ЛевиттДональд ТрампАли ЛариджаниМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
