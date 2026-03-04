Трамп почтит память погибших в Иране военных, заявили в Белом дом

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается принять участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
На сегодняшний день официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Ранее Пентагон раскрыл имена четырех погибших военнослужащих, среди которых оказались 35-летний Коди Хорк, 42-летний Ноа Титьенсе, 39-летняя Николь Амор и Деклан Коади, которому было всего 20 лет.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.