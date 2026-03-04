Рейтинг@Mail.ru
04.03.2026

В Белом доме не стали комментировать красное пятно на шее Трампа
22:21 04.03.2026
В Белом доме не стали комментировать красное пятно на шее Трампа
В Белом доме не стали комментировать красное пятно на шее Трампа - РИА Новости, 04.03.2026
В Белом доме не стали комментировать красное пятно на шее Трампа
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт не захотела говорить о покраснении, которое заметили на шее американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 04.03.2026
В Белом доме не стали комментировать красное пятно на шее Трампа

Левитт не стала отвечать на вопрос о покраснении на шее Трампа

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт не захотела говорить о покраснении, которое заметили на шее американского лидера Дональда Трампа.
"Мне нечего добавить к заявлению, которое мы предоставили", - сказала Левитт на брифинге.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
17 июля 2025, 21:07
Она напомнила, что врач президента пообещал, что раздражение пройдет "в следующие пару недель".
В понедельник Трамп появился на публике с красным пятном на правой стороне шеи. Терапевт президента выпустил заявление о том, что причиной раздражения стал новый крем для кожи.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Появляющиеся на руках американского лидера пятна объясняют постоянным приемом аспирина.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп появился на публике с мешками под глазами
2 марта, 20:45
 
