Трамп может повысить пошлины на импортные товары, заявил Бессент
США могут повысить базовые импортные пошлины до 15% уже на этой неделе, заявил в среду министр финансов страны Скотт Бессент. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:18:00+03:00
сша
