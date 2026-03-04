Рейтинг@Mail.ru
Сенатор раскрыл планы Трампа в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
10:55 04.03.2026 (обновлено: 12:41 04.03.2026)
Сенатор раскрыл планы Трампа в Иране
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет плана по завершению военного конфликта с Ираном и втягивает...
Сенатор раскрыл планы Трампа в Иране

Сенатор Марки: Трамп не имеет плана завершения конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет плана по завершению военного конфликта с Ираном и втягивает страну в новую затяжную войну на Ближнем Востоке.
По словам сенатора, такой вывод он сделал после участия в закрытом брифинге для законодателей по ситуации вокруг Ирана. "Я только что вышел с секретного брифинга по Ирану, и он лишь подтвердил то, что мы уже знали", — заявил Марки в своем видеообращении, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.
"Сообщили президенту". На Западе рассказали, чем Иран напугал Пентагон
Вчера, 05:48
По словам конгрессмена, Трамп инициировал "незаконную войну, и у него нет плана её завершения сегодня". По его утверждению, администрация США также вводит общественность в заблуждение относительно якобы имеющей место угрозы со стороны Ирана.
По утверждению Марки, заявления администрации США о ядерных и ракетных возможностях Ирана неверны.
Сенатор также раскритиковал решение администрации начать военную операцию, заявив, что она может привести к новому затяжному конфликту. "Он втягивает Соединенные Штаты в очередную бесконечную войну на Ближнем Востоке", — подчеркнул американский конгрессмен.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
