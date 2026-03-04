https://ria.ru/20260304/tramp-2078397562.html
Сенатор раскрыл планы Трампа в Иране
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет плана по завершению военного конфликта с Ираном и втягивает... РИА Новости, 04.03.2026
Сенатор раскрыл планы Трампа в Иране
Сенатор Марки: Трамп не имеет плана завершения конфликта с Ираном