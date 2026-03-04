Рейтинг@Mail.ru
05:46 04.03.2026 (обновлено: 08:18 04.03.2026)
Трамп шутливо ударил канцлера Германии
Трамп шутливо ударил канцлера Германии
Президент США Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
германия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
фридрих мерц
2026
Новости
Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ в ходе встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме.
в мире, германия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Трамп шутливо ударил канцлера Германии

Трамп шутливо ударил Мерца по колену на встрече в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме.
"Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно", - спросил Трамп на встрече с Мерцем у одного из чиновников о торговых отношениях Вашингтона и Берлина.
В подтверждение своей решимости президент США шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Канцлер ФРГ рассмеялся, Трамп тоже улыбался.
В миреГерманияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампФридрих Мерц
 
 
