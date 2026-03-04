https://ria.ru/20260304/tramp-2078352275.html
Трамп шутливо ударил канцлера Германии
Трамп шутливо ударил канцлера Германии - РИА Новости, 04.03.2026
Трамп шутливо ударил канцлера Германии
Президент США Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме. РИА Новости, 04.03.2026
Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ в ходе встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме.
Трамп шутливо ударил канцлера Германии
Трамп шутливо ударил Мерца по колену на встрече в Белом доме