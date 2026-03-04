Трамп признался, что неприятно удивлен Стармером

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что неприятно удивлен нынешним премьер-министром Великобритании Киром Стармером в операции против Ирана, отметив, что США имеют дело уже не с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Уинстоном Черчиллем.