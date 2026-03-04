Рейтинг@Mail.ru
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме - РИА Новости, 04.03.2026
21:14 04.03.2026
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме
Все терминалы крупнейшего на Ближнем Востоке порта Джебель-Али в Дубае работают в обычном режиме, несмотря на эскалацию в регионе, следует из сообщения... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:14:00+03:00
2026-03-04T21:14:00+03:00
в мире
дубай
ближний восток
оаэ
dp world
дубай
ближний восток
оаэ
в мире, дубай, ближний восток, оаэ, dp world
В мире, Дубай, Ближний Восток, ОАЭ, DP World
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Район Дубай Марина. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Все терминалы крупнейшего на Ближнем Востоке порта Джебель-Али в Дубае работают в обычном режиме, несмотря на эскалацию в регионе, следует из сообщения международного почтового оператора DP World для эмиратского агентства WAM.
Несколько дней назад власти ОАЭ сообщили, что обломки после перехвата упали на порт Джебель-Али к югу от Дубая.
"Все терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и поддерживаем тесную координацию с соответствующими органами", - отмечается в сообщении оператора.
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
В миреДубайБлижний ВостокОАЭDP World
 
 
