https://ria.ru/20260304/terminaly-2078592111.html
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме - РИА Новости, 04.03.2026
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме
Все терминалы крупнейшего на Ближнем Востоке порта Джебель-Али в Дубае работают в обычном режиме, несмотря на эскалацию в регионе, следует из сообщения... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:14:00+03:00
2026-03-04T21:14:00+03:00
2026-03-04T21:14:00+03:00
в мире
дубай
ближний восток
оаэ
dp world
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078555894.html
дубай
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, ближний восток, оаэ, dp world
В мире, Дубай, Ближний Восток, ОАЭ, DP World
В Дубае терминалы порта Джебель-Али работают в обычном режиме
WAM: терминалы порта Джебель-Али в Дубае работают в обычном режиме