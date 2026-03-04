https://ria.ru/20260304/tegeran-2078605546.html
На западе Тегерана прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели на западе Тегерана, передает иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 04.03.2026
