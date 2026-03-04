https://ria.ru/20260304/tegeran-2078595362.html
В Тегеране прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны на севере Тегерана, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 04.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
На севере Тегерана прогремели взрывы