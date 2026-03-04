https://ria.ru/20260304/tegeran-2078396789.html
На востоке Тегерана прогремел взрыв, пишут СМИ
На востоке Тегерана прогремел взрыв, пишут СМИ
Сильный взрыв был слышен на востоке иранской столицы, передает агентство ISNA. РИА Новости, 04.03.2026
ISNA: на востоке Тегерана прогремел сильный взрыв