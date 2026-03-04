Рейтинг@Mail.ru
На востоке Тегерана прогремел взрыв, пишут СМИ
10:53 04.03.2026
На востоке Тегерана прогремел взрыв, пишут СМИ
Сильный взрыв был слышен на востоке иранской столицы, передает агентство ISNA. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
тегеран (город)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
сша
иран
в мире, тегеран (город), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Сильный взрыв был слышен на востоке иранской столицы, передает агентство ISNA.
"Сейчас на востоке Тегерана был слышен сильный взрыв", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы
В миреТегеран (город)СШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
