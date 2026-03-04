Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 04.03.2026 (обновлено: 09:37 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/tegeran-2078357982.html
В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы
В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 04.03.2026
В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы
Ночью в Тегеране, Исфахане и нескольких других иранских городах прогремели взрывы, передает Al Jazeera. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T06:56:00+03:00
2026-03-04T09:37:00+03:00
в мире
тегеран (город)
исфахан
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1e7cf04d1e6e1c7db87376d51ad2b2d9.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
https://ria.ru/20260303/iran-2078236081.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
тегеран (город)
исфахан
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9fb2a4533a82af9e0af74bd5a9f10458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), исфахан, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран, дональд трамп, владимир путин, али хаменеи, красный полумесяц
В мире, Тегеран (город), Исфахан, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, Али Хаменеи, Красный полумесяц
В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы

Al Jazeera: в Тегеране и Исфахане прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ночью в Тегеране, Исфахане и нескольких других иранских городах прогремели взрывы, передает Al Jazeera.
«
"Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу — Тегеран <...>. Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", — говорится в сообщении.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
В свою очередь, Иран нанес серию ударов по израильской территории.
Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Вчера, 16:33

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
08:00
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреТегеран (город)ИсфаханСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИранДональд ТрампВладимир ПутинАли ХаменеиКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала