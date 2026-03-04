В Тегеране, Исфахане и других иранских городах прогремели взрывы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ночью в Тегеране, Исфахане и нескольких других иранских городах прогремели взрывы, передает Al Jazeera.
"Это четвертая ночь американо-израильских ударов. Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу — Тегеран <...>. Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Иран нанес серию ударов по израильской территории.
Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
