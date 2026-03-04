https://ria.ru/20260304/tatarstan-2078357031.html
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 04.03.2026
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
нижнекамск
елабуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Челны