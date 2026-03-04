Рейтинг@Mail.ru
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 04.03.2026
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане. РИА Новости, 04.03.2026
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Челны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.
"Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
МЧС РФ сообщило о введении в Татарстане режимов беспилотной и ракетной опасности в 22.52 мск вторника. Режим "Ракетная опасность" был отменен в 0.47 мск среды. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска с 5.37 мск и 5.57 мск соответственно были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНижнекамскЕлабугаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
