Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек
Число жертв ударов США и Израиля в Иране возросло до 1045, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана.
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости.
Число жертв ударов США и Израиля в Иране возросло до 1045, сообщило агентство Tasnim
со ссылкой на фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана.
Ранее сообщалось о 787 погибших.
"Число похороненных мучеников, погибших в результате этих жестоких действий, к настоящему моменту составляет 1045 человек", - говорится в сообщении.
Среди жертв, отмечает агентство, как гражданские, так и военные.