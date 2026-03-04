Рейтинг@Mail.ru
Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек
14:43 04.03.2026 (обновлено: 14:48 04.03.2026)
Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек
Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек - РИА Новости, 04.03.2026
Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек
Число жертв ударов США и Израиля в Иране возросло до 1045, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:43:00+03:00
2026-03-04T14:48:00+03:00
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек

Tasnim: число жертв операции США и Израиля в Иране достигло 1045 человек

© AP Photo / Vahid Salemi Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Число жертв ударов США и Израиля в Иране возросло до 1045, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана.
Ранее сообщалось о 787 погибших.
"Число похороненных мучеников, погибших в результате этих жестоких действий, к настоящему моменту составляет 1045 человек", - говорится в сообщении.
Среди жертв, отмечает агентство, как гражданские, так и военные.
 
В мире США Израиль Иран Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
