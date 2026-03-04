Рейтинг@Mail.ru
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов - РИА Новости, 04.03.2026
17:20 04.03.2026
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов - РИА Новости, 04.03.2026
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов
Движение танкеров в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сократилось на 90% по сравнению с прошедшей неделей, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
ормузский пролив
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
ближний восток
сша
в мире, ормузский пролив, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение танкеров в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сократилось на 90% по сравнению с прошедшей неделей, следует из данных MarineTraffic.
"Анализ деятельности судов показывает, что в настоящее время транзитное движение танкеров сократилось примерно на 90% по сравнению с прошлой неделей", - пишет MarineTraffic в соцсети X.
Ранее РИА Новости выяснило из данных MarineTraffic, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреОрмузский проливБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
