Минпромторг обновил список авто для закупки в такси

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минпромторг дополнил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.
«
"Актуализирован перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси. Напомним, данный перечень предполагает возможность регулярного обновления с учетом моделей, которые будут производиться в России в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России
25 февраля, 17:11
Теперь в перечне 22 машины:
В ГД предложили установить потолок цен на такси
20 февраля, 15:51
Кроме того, Минпромторг предложил включить в список модели Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet Т7.
В октябре прошлого года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для работы в такси, в который вошли 20 моделей. Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем.
Как отметили в Минпромторге, в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов.
В России вступил в силу закон о локализации такси
1 марта, 06:50