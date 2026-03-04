Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг обновил список авто для закупки в такси - РИА Новости, 04.03.2026
21:21 04.03.2026 (обновлено: 21:39 04.03.2026)
Минпромторг обновил список авто для закупки в такси
Минпромторг обновил список авто для закупки в такси
Минпромторг обновил список авто для закупки в такси

Минпромторг обновил список авто для закупки в такси, добавив четыре модели

Автомобиль "Москвич 3" службы такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Автомобиль "Москвич 3" службы такси "Яндекс Go" на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минпромторг дополнил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.
"Актуализирован перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси. Напомним, данный перечень предполагает возможность регулярного обновления с учетом моделей, которые будут производиться в России в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России
25 февраля, 17:11
В список добавили кроссоверы "Москвич" М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1. При этом из него исключили модели УАЗ "Хантер" и "Патриот", а также две из пяти ранее включенных моделей Evolute — I-PRO и I-JET.
Теперь в перечне 22 машины:
  • семь моделей Lada;
  • шесть "Москвичей";
  • три Evolute;
  • три Voyah;
  • две Sollers;
  • электрокроссовер "Яндекса" UMO 5.
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В ГД предложили установить потолок цен на такси
20 февраля, 15:51
Кроме того, Минпромторг предложил включить в список модели Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet Т7.
В октябре прошлого года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для работы в такси, в который вошли 20 моделей. Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем.
Как отметили в Минпромторге, в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов.
Машины такси - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В России вступил в силу закон о локализации такси
1 марта, 06:50
 
