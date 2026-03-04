Рейтинг@Mail.ru
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе
19:23 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/tagil-2078569663.html
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе
Возгорание в кафе в селе под Нижним Тагилом на площади 450 квадратных метров ликвидируют пожарные, сообщает пресс-служба свердловского ГУМЧС. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:23:00+03:00
2026-03-04T19:23:00+03:00
2026
Новости
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе

Под Нижним Тагилом кафе горит на площади 450 квадратных метров

На месте пожара в кафе в селе Малая Лая под Нижним Тагилом
На месте пожара в кафе в селе Малая Лая под Нижним Тагилом
© МЧС Свердловской области/MAX
На месте пожара в кафе в селе Малая Лая под Нижним Тагилом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Возгорание в кафе в селе под Нижним Тагилом на площади 450 квадратных метров ликвидируют пожарные, сообщает пресс-служба свердловского ГУМЧС.
"Вечером 4 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в селе Малая Лая. По оперативной информации, на площади 450 квадратных метров горит кафе... Информации о пострадавших не поступало... Пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 14 человек из здания кафе и 14 человек из здания рядом стоящей гостиницы.
В пресс-службе ГУМЧС также сообщили, что ранг пожара - повышенный. В его тушении участвуют 8 единиц техники и более 27 огнеборцев.
