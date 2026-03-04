https://ria.ru/20260304/tagil-2078569663.html
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе - РИА Новости, 04.03.2026
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе
Возгорание в кафе в селе под Нижним Тагилом на площади 450 квадратных метров ликвидируют пожарные, сообщает пресс-служба свердловского ГУМЧС. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:23:00+03:00
2026-03-04T19:23:00+03:00
2026-03-04T19:23:00+03:00
происшествия
нижний тагил
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078568631_5:0:1905:1069_1920x0_80_0_0_f97d78331873df1443875b74da96d186.jpg
https://ria.ru/20260303/tbilisi-2078083745.html
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078568631_243:0:1668:1069_1920x0_80_0_0_3dfa70f32d1c9a2f26938336b4a602f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
Под Нижним Тагилом вспыхнул пожар в кафе
Под Нижним Тагилом кафе горит на площади 450 квадратных метров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Возгорание в кафе в селе под Нижним Тагилом на площади 450 квадратных метров ликвидируют пожарные, сообщает пресс-служба свердловского ГУМЧС.
"Вечером 4 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в селе Малая Лая. По оперативной информации, на площади 450 квадратных метров горит кафе... Информации о пострадавших не поступало... Пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 14 человек из здания кафе и 14 человек из здания рядом стоящей гостиницы.
В пресс-службе ГУМЧС также сообщили, что ранг пожара - повышенный. В его тушении участвуют 8 единиц техники и более 27 огнеборцев.