Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушного пространства
Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушного пространства
Министерство иностранных дел Судана заявило, что беспилотники с территории Эфиопии неоднократно нарушали суданское воздушное пространство. РИА Новости, 04.03.2026
Судан обвинил Эфиопию в неоднократном нарушении воздушного пространства