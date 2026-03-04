Рейтинг@Mail.ru
Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушного пространства
16:53 04.03.2026 (обновлено: 16:54 04.03.2026)
Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушного пространства
Министерство иностранных дел Судана заявило, что беспилотники с территории Эфиопии неоднократно нарушали суданское воздушное пространство. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
судан
эфиопия
союз биатлонистов россии (сбр)
международный комитет красного креста (мккк)
судан
эфиопия
в мире, судан, эфиопия, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Эфиопия, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК)
© Фото : AMISOM Public Information/Awil AbukarЭфиопские военнослужащие
Эфиопские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : AMISOM Public Information/Awil Abukar
Эфиопские военнослужащие. Архивное фото
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Судана заявило, что беспилотники с территории Эфиопии неоднократно нарушали суданское воздушное пространство.
"В течение февраля и начала марта правительство Судана отслеживало проникновения беспилотников с территории Эфиопии … Правительство Судана предупреждает эфиопские власти о последствиях таких враждебных действий и подчеркивает право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении министерства.
Ранее власти Судана обвиняли Эфиопию в поддержке повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР).
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
В миреСуданЭфиопияСоюз биатлонистов России (СБР)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
